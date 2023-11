US-Schauspieler: Urteil gegen Masterson wegen Vergewaltigung

Gegründet wurde Scientology 1954 in den USA von Ron Hubbard. In Deutschland darf die Organisation laut einem Beschluss der Innenministerkonferenz von 1997 vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Scientology wird vorgeworfen, eine Weltordnung anzustreben, in der eine scientologische Führungselite über andere herrscht. Demokratische Wahlen gibt es in dieser Scientology-Welt nicht mehr. In Deutschland hat die Organisation rund 3.600 Mitglieder.