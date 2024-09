Die Polizei in New York hat US-Rapper Sean "Diddy" Combs festgenommen. Gegen ihn wurde Anklage wegen sexueller Übergriffe erhoben. Der Musiker bestreitet alle Vorwürfe.

Rapper "Diddy" in New York festgenommen

US-Rapper Sean "Diddy" Combs, dem sexuelle Gewalt vorgeworfen wird, ist festgenommen worden. Quelle: AFP

Der amerikanische Rapstar Sean "Diddy" Combs ist in New York festgenommen worden. Zuvor hatte eine Grand Jury Anklage gegen den Musiker erhoben, dem mehrere Frauen sexuelle Übergriffe vorwerfen. Die Anklage war unter Verschluss, weshalb zunächst keine Details zu den gegen den 58-Jährigen erhobenen Vorwürfen öffentlich wurden.

Der zuständige Bundesstaatsanwalt in Manhattan bestätigte die Festnahme. Die Anklageschrift werde voraussichtlich am Dienstagmorgen (Ortszeit) veröffentlicht, dann werde man mehr zu dem Vorgang sagen. Der Zugriff erfolgte nach Angaben der Nachrichtenagentur AP sprach, in einer Hotel-Lobby in New York.

Er soll einen Mann missbraucht haben, doch "P. Diddy" erscheint nicht vor Gericht. Deswegen ist er nun zu einer Strafe von insgesamt hundert Millionen Dollar verurteilt worden. 12.09.2024 | 0:41 min

Anwalt: Diddy ist "nicht perfekt, aber kein Verbrecher"

Combs' Anwalt Marc Agnifilo sagte, sein Mandant habe mit den Ermittlern kooperiert und sich in Erwartung der Anklage bereits in der vergangenen Woche nach New York begeben. Man sei enttäuscht über die "ungerechte Strafverfolgung", erklärte Agnifilo. Sein Mandant sei nicht perfekt, aber kein Verbrecher. Er beschrieb Combs als Musikikone und liebevollen Familienmenschen.

Bitte behalten Sie sich Ihr Urteil vor, bis Sie alle Fakten kennen. Marc Agnifilo, Anwalt

Die Bundesermittlungen gegen den 58-Jährigen wurden bekannt, als Agenten am 25. März gleichzeitig mehrere Durchsuchungsbefehle in Anwesen Combs in Los Angeles und Miami vollstreckten.

Ex-Partnerin mit schweren Vorwürfen gegen "Diddy"

Im November verklagte seine Ex-Freundin, die R&B-Sängerin Cassie, Combs wegen sexuellen Missbrauchs und berichtete von einem steten Strom an Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern in drogengeschwängerten Umgebungen, in denen einige Beteiligte zum Sex gezwungen oder überredet worden seien. Später erhoben weitere Personen ähnliche Anschuldigungen gegen Combs.

In ihrer Klage vom November legte Cassie Combs jahrelange Misshandlungen zur Last, darunter Prügel und Vergewaltigungen. Combs habe sich zudem im Sexhandel betätigt und ihr erzwungene sexuelle Kontakte abverlangt. Die Klage wurde beigelegt, doch ihr Nachhall hatte deutlich länger Bestand.

Vorwurf der Vergewaltigung einer Minderjährigen

Im Februar reichte ein Musikproduzent Klage gegen Combs ein und warf ihm vor, er habe ihn gezwungen, Prostituierte anzuwerben und ihn unter Druck gesetzt, mit ihnen Sex zu haben. Eine Frau beschuldigte Combs zudem, sie vor zwei Jahrzehnten vergewaltigt zu haben, als sie 17 war.

Eine weitere Frau, die Klage einreichte, April L., sagte, sie habe Combs 1994 als Studentin kennengelernt. Dies sei der Auftakt zu einer Reihe "erschreckender sexueller Begegnungen" mit Combs und seinem Umfeld gewesen, die jahrelang angedauert hätten.

Combs und seine Anwälte bestreiten sämtliche Vorwürfe.

