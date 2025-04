Hallervorden wehrt sich gegen Rassismus-Vorwürfe nach Sketch

Dieter Hallervorden steht in der Kritik. In einer ARD-Show verwendete der Komiker in einem Sketch Begriffe, die heute als diskriminierend gelten.

Dieter Hallervorden hatte am Samstagabend in einer ARD-Jubiläums-Show seinen legendären "Palim, Palim!"-Sketch vorgeführt - allerdings in einer leicht abgewandelten Version, worin er das "N-Wort" und das "Z-Wort" verwendete. Dadurch löste der 89-Jährige eine teils erregte Debatte vor allem in den Sozialen Medien aus.