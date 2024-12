"Ein Herz für Kinder": Stars trommeln zur Spendengala im ZDF

"Ein Herz für Kinder" wurde 1978 gegründet - von der Bild-Zeitung und dem Verleger Axel Springer. Der vollständige Name ist "Bild hilft e.V. Ein Herz für Kinder".



Der Verein ist Mitglied im Deutschen Spendenrat und durch das DZI-Spendensiegel zertifiziert. Das ZDF überträgt seit 2001 die Spendengala im Fernsehen.



Bisher wurden 511 Millionen Euro an Spenden gesammelt. 2021 war der Betrag mit 27,6 Millionen am höchsten. Im Laufe der Jahre gab es verschiedene Einzelspenden in Höhe von einer Millionen Euro. Darunter auch von einer Dame, die für die Hilfe nach der Ahrtal-Flut so viel Geld gab.