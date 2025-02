Ernst Hilbich tot: TV-Star und Kabarettist stirbt mit 93

Der Schauspieler und Kabarettist Ernst Hilbich ist tot. Der Sänger des Karnevalsschlagers "Heut' ist Karneval in Knieritz an der Knatter" starb im Alter von 93 Jahren, wie seine Familie der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, nachdem zuvor "Bild" berichtet hatte.

Populär wurde er durch ein Auftritte in Sendungen wie "Am laufenden Band" mit Rudi Carrell und "Zum Blauen Bock" mit Heinz Schenk. In der WDR-Serie "Die Anrheiner" spielte er die Rolle des Elektrikers Jupp Adamski.