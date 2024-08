Fatman Scoop: US-Rapper stirbt nach Kollaps auf Bühne

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Instagram nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Instagram übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Instagram informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Fatman Scoop bricht bei Konzert zusammen

"Er war das Lachen in unserem Leben, eine ständige Quelle der Unterstützung, unerschütterliche Stärke und Mut", hieß es in der Stellungnahme der Familie weiter.

Der Musiker war am Freitagabend Medienberichten zufolge bei einem Konzert im Bundesstaat Connecticut in den USA zusammengebrochen. Die genauen Hintergründe des Vorfalls blieben zunächst unklar.

Rap-Star arbeitete mit Missy Elliott und Mariah Carey

Fatman Scoop galt als prägende Figur in der New Yorker Hip-Hop-Szene der 1990er Jahre. Er machte sich durch seine Beteiligung an bekannten Tracks wie Missy Elliotts Grammy-ausgezeichnetem "Lose Control" und Mariah Careys "It's Like That" einen Namen.