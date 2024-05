Frederik und Mary von Dänemark: Staatsbesuch am Hochzeitstag

König Frederik und Königin Mary von Dänemark feiern bald ihren 20. Hochzeitstag, doch die Verpflichtungen rufen. Der zweite Staatsbesuch in Norwegen steht an. Quelle: AP

Dänisches Königspaar Frederik und Mary auf Staatsbesuch: Auf dem Programm stehen ein Treffen mit der königlichen Familie von Norwegen, jede Menge Händeschütteln, Meetings, eine Kranzniederlegung und ein Galadinner.

Volles Programm, trotz Hochzeitstag

Vielleicht gibt es abseits des vollen Programms auch einen privaten Moment für die beiden. Denn der 14. Mai ist für König Frederik und Königin Mary ein besonderer Tag: Es ist ihr 20. Hochzeitstag.

Es war ein Samstag und ganz Kopenhagen war auf den Beinen, viele saßen vor dem Fernseher und zahlreiche Mitglieder aller Königshäuser waren gekommen, um bei dem "Ja-Wort" in der "Frue Kirke" dabei zu sein.

Es war ein Samstag und ganz Kopenhagen war auf den Beinen, viele saßen vor dem Fernseher und zahlreiche Mitglieder aller Königshäuser waren gekommen, um bei dem "Ja-Wort" in der "Frue Kirke" dabei zu sein.

Die Trauung war innig, den Moment als das "Ja-Wort" fiel, wollte das Brautpaar aber für sich haben. Keine Kamera war in dem Augenblick auf die Gesichter der beiden gerichtet. Bei der anschließenden Feier auf Schloss Fredensborg nördlich von Kopenhagen, wählte Kronprinz Frederik sehr berührende Worte an seine Frau.

Ich liebe Dich, Mary. Komm, lass uns gehen! Lass uns schauen - durch tausend Welten hindurch wartet schwerelose Liebe. Kronprinz Frederik von Dänemark, 14.Mai 2004

Ihr erster Staatsbesuch war in Schweden. Das Königspaar wurde in Stockholm feierlich empfangen.

Ein Zufallstreffen in Sydney

Die Liebe begann bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney. Die Australierin Mary Donaldson und "Fred aus Dänemark" trafen sich in einer Bar am Rande der Spiele: eine Zufallsbegegnung.

Eine Zeit lang konnten sie ihre Liebe und ihre Beziehung über mehrere Kontinente geheim halten, bis eine dänische Zeitung einen Tipp bekam und die ersten Fotos von Mary veröffentlichte. Es folgte ein Umzug nach Kopenhagen.

Archivbild zeigt Kronprinz Frederik von Dänemark und seine Freundin Mary Donaldson am 29.06.2003 beim Eintreffen zum Derby auf der Klampenborg Rennbahn bei Kopenhagen.

Frederik und Mary: Liebe nimmt Fahrt auf

Im Spätsommer 2003 machten ersten Gerüchte über eine Verlobung des damaligen Kronprinzen und der hübschen Australierin die Runde. Im Oktober 2003 wurde ihre Verlobung bekannt gegeben und eine ziemlich nervöse Mary der Presse vorgestellt.

Die angehende Kronprinzessin sprach sogar schon ein paar Worte Dänisch. Was nicht nur bei der Presse für Eindruck sorgte.

Die angehende Kronprinzessin sprach sogar schon ein paar Worte Dänisch. Was nicht nur bei der Presse für Eindruck sorgte. Nach der Hochzeit im Mai 2004 entwickelt sich Mary zum perfekten Mitglied der dänischen Königsfamilie und gilt bis heute auch als größte Unterstützerin ihres Mannes.

Kennengelernt: Am Rande der olympischen Spielen in Sydney 2000

Hochzeit am 14. Mai 2004 in Kopenhagen

Mary und Frederik haben vier Kinder: Thronfolger Christian, Isabella und die Zwillinge Vincent und Josephine

Die Sache mit der anderen Frau

Die Liebesgeschichte von Mary und Frederik bekommt erste Risse. Denn plötzlich war im "Hygge"-Land nicht mehr alles "Hygge" ("Gemütlichkeit", steht für ein besonderes Gefühl der Behaglichkeit) zumindest was die Schlagzeilen rund um Frederik und seinen privaten Abstecher im Herbst 2023 nach Madrid angeht.

Der damalige Kronprinz wurde zu später Stunde und am folgenden Morgen mit einer anderen Frau fotografiert: Genoveva Casanova. Die gebürtige Mexikanerin mit dänischen Wurzeln, Schauspielerin und Model lebt in der spanischen Hauptstadt. Personenschützer sollen auch nicht dabei gewesen sein.

"Eine Affäre", titelten die Zeitungen und Magazine einmal quer durch den Boulevard-Blätterwald. Mary von Dänemark befand sich zu gleichen Zeit bei einem Termin in New York. Casanova bezeichnet sich als Freundin der Familie und schaltete einen Anwalt ein. Sie ließ dementieren. Der königliche Hof in Kopenhagen dagegen schweigt bis heute.

Königin Margrethe dankt ab und übergibt ihrem Sohn, Kronprinz Frederik, am 14. Januar den Thron. Seine Ehefrau Mary gilt als enge Vertraute der Königin.

König Frederik: Thronwechsel im Januar 2024

Am 14. Januar 2024 tritt Königin Margarethe zurück und macht ihrem Sohn den Platz auf dem Thron frei. König Frederik X. und Königin Mary zeigen sich als eingespieltes Team. Am Tag der Thronübergabe überraschen sie mit einer romantischen Geste, einem Kuss auf dem Balkon von Schloss Amalienborg. Üblicherweise küssen sich Royals nicht in der Öffentlichkeit, außer am Tag der Hochzeit.

Am Tag der Thronübergabe überraschen sie mit einer romantischen Geste, einem Kuss auf dem Balkon von Schloss Amalienborg.

Schadensbegrenzung oder einfach echte Liebe?

Es sind die kleinen Gesten, die zeigen sollen: Bei uns ist alles in Ordnung. Und so gibt es immer wieder Fotos, wie die beiden auch bei offiziellen Terminen mal dezent Händchenhalten oder sich ein Küsschen auf die Wange geben, wie beim ersten Staatsbesuch in Schweden

Bei uns ist alles in Ordnung. Und so gibt es immer wieder Fotos, wie die beiden auch bei offiziellen Terminen mal dezent Händchenhalten oder sich ein Küsschen auf die Wange geben, wie beim ersten Staatsbesuch in Schweden

Vielleicht läuft nach 20 Jahren Ehe nicht immer alles rund. Das ist bei Royals nicht anders, als bei denen ohne "blaues Blut". Nur leben die Royals in der Öffentlichkeit.