Gene Hackman und Frau tot - Trauer um Hollywoodstar

Hollywood-Star Gene Hackman ist tot. Die Polizei fand ihn und seine Frau in ihrem Haus in Santa Fe. Es gibt wohl keine Hinweise auf Fremdverschulden. Hackman wurde 95 Jahre alt.

Hollywood-Legende Gene Hackman ist gestorben. Der Schauspieler und seine Frau seien leblos in ihrem Haus in Santa Fe aufgefunden worden. Hinweise auf ein Verbrechen gebe es nicht. 27.02.2025 | 0:26 min

Hollywood-Legende Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa wurden übereinstimmenden Medienberichten zufolge tot in ihrem Haus in Santa Fe in den USA aufgefunden. Das Paar, das seit 1991 verheiratet war, wurde zusammen mit dem ebenfalls leblosen Hund entdeckt. Eine Sprecherin des Sheriffs bestätigte gegenüber ZDFheute den Tod des Paares sowie des Haustiers.

Fund bei Polizeikontrolle

Es werde kein Fremdverschulden vermutet, doch die exakten Umstände des Todes seien bisher nicht geklärt, hieß es. Die Ermittlungen des örtlichen Santa Fe County Sheriff’s Office dauerten an.

Gene Hackman and Betsy Arakawa in Los Angeles (Archivfoto) Quelle: Imago

Laut US-Medienberichten soll das Paar bei einer Kontrolle gefunden worden sein, nachdem sich ein Nachbar gemeldet hatte, der sich Sorgen um das Wohlergehen der beiden gemacht hatte. Im Verlauf des Tages wird eine Erklärung der Polizei zu weiteren Details erwartet.

Hackman gewann Oscar für "French Connection"

Hackman zählte weltweit zu den führenden Charakterdarstellern. Ende Januar war er 95 Jahre alt geworden. Der ehemalige Marinesoldat wirkte in mehr als 80 Filmen mit. 1967 feierte Hackman durch seine Rolle in "Bonnie and Clyde" erste größere Erfolge. Er spielte danach Rollen in einer Reihe von berühmten Hollywoodfilmen und in Fernsehserien wie "Superman" und "Get Shorty".

Gene Hackman (l) und Willem Dafoe in einer Filmszene von "Mississippi Burning" (USA 1988) Quelle: imago

1971 wurde er für die gewalttätige Drogensaga "The French Connection" mit dem Oscar ausgezeichnet. Danach ging es mit seiner Karriere steil bergauf. 1993 gab es einen weiteren Oscar für seine Rolle im Western "Unforgiven".

In "Scarecrow" spielt er einen Landstreicher, in "The Conversation" ("Der Dialog") einen paranoiden Abhörspezialisten. Mit Kassenknüllern wie der John-Grisham-Verfilmung "Die Firma" und "Crimson Tide" schaffte er es auf Hollywoods A-Liste. Bekannt ist er auch aus Filmen wie "Erbarmungslos" und "Die Royal Tenenbaums" und "Mississippi Burning".

Hackman war Star mit klaren Grundsätzen

Trotz seiner zahreichen Erfolge: Hackman stand nicht gern im Rampenlicht und gab selten Interviews. "Ich wurde darauf vorbereitet, Rollen zu spielen, nicht mit Ruhm, Agenten, Anwälten und der Presse umzugehen", sagte er einmal.

Ich wollte nie ein Star werden. Schauspieler im Film, im Theater - mehr wollte ich nicht. „ Gene Hackman bei US-Talkmaster Larry King

Er sei ein "Instinktschauspieler, einer, der mit allen Sinnen in der Rolle aufgeht", beschrieb Hackmann sich selbst. Und er sei kein Gewalttyp, sagte er - bei den Dreharbeiten zu "French Connection II" habe er etwa manchmal nur noch "raus aus dem Film" gewollt.

Die Oscars stehen bevor! Beim Pre-Oscar-Dinner strahlen Hollywood-Stars wie Demi Moore auf dem roten Teppich – Star-Koch Wolfgang Puck enthüllt das Menü für den kommenden Governors Ball. 26.02.2025 | 0:40 min

Hackman, der 1930 in Kalifornien geboren wurde, wuchs später in einer Kleinstadt in Illinois auf. Schon in seiner Jugend hegte er den Wunsch wie sein großes Vorbild Errol Flynn Schauspieler zu werden.

Schwieriger Start als Schauspieler - ruhige Rente

Laut Hackman haben kaputte Familien oft gute Schauspieler hervorgebracht - seine eigene Vita belegt dies. Sein Vater verließ die Familie, als er 13 war, die Mutter verunglückte, Gene zog zur Großmutter. Mit 16 verpflichtete er sich für drei Jahre bei den Marines, doch die Militärhierarchie behagte ihm nicht:

Ich hatte immer Schwierigkeiten mit Autorität, mit Unterordnung. „ Gene Hackman

Der junge Hackman jobbte als Kellner, Türsteher, Lastwagenfahrer und studierte schließlich Journalismus. 1956 heiratete er Fay Maltese, zwei Töchter und ein Sohn kamen zur Welt. Hackman arbeitete beim Fernsehen, nahm Schauspielunterricht, war etwa als Motorradfahrer in der Serie "Route 66" zu sehen, bevor die Hollywood-Karriere begann.

Seit 2004 lebte er zurückgezogen mit seiner zweiten Frau im US-Bundesstaat New Mexico - fernab der Traumfabrik Hollywood. Im Ruhestand schrieb er Bücher, etwa den Bürgerkriegsroman "Escape from Andersonville" (2008) und den Polizeithriller "Pursuit" (2013) - und hielt sich bis ins hohe Alter fit.

