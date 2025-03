Depardieu: Anklage fordert 18 Monate auf Bewährung

Der 76-jährige Gérard Depardieu soll zwei Frauen an einem Fimset in Paris begrapscht haben.

Im Missbrauchsprozess gegen den französischen Schauspieler Gérard Depardieu hat die Anklage eine 18-monatige Bewährungsstrafe gefordert. Zusätzlich sollten gegen den 76-Jährigen ein Bußgeld in Höhe von 20.000 Euro sowie Entschädigungszahlungen an seine Opfer verhängt werden, erklärte die Staatsanwaltschaft an diesem Donnerstag in Paris.