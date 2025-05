Der französische Schauspieler Gérard Depardieu wird wegen sexueller Übergriffe angeklagt. Quelle: AFP

Der Tag der Urteilsverkündung könnte nicht symbolischer sein. Am Abend starten an der Côte d’Azur die Filmfestspiele von Cannes. Bereits am Vormittag blickt die Kinobranche nach Frankreich . In Paris steht das Urteil im Prozess gegen Gérard Depardieu an. Der französische Schauspieler muss sich wegen des Vorwurfs sexueller Übergriffe vor Gericht verantworten.

Bei Dreharbeiten 2021 zum Film "Les volets verts" (die grünen Fensterläden) soll er eine Regieassistentin und eine Bühnenbildnerin sexuell belästigt haben. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe von 18 Monaten auf Bewährung - dazu eine Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro und Schmerzensgeld an die beiden mutmaßlichen Opfer.

Depardieu bestreitet die Vorwürfe vehement

An vier langen Prozesstagen im März ist das Gericht der Frage nachgegangen, ob die Vorwürfe gegen den 76-jährigen Schauspieler der Wahrheit entsprechen. Vor Gericht entwickelte sich ein heftiger Schlagabtausch. Depardieu selbst bestritt auf der Anklagebank alle Vorwürfe. Er räumte lediglich ein, vulgäre Bemerkungen am Filmset gemacht zu haben, "um die Stimmung aufzulockern". Die Hüfte der Bühnenbildnerin habe er zwar berührt, aber es sei zu keinerlei sexuellen Übergriffen gekommen. Depardieu warf den französischen Medien vor, voreingenommen zu berichten und ihn vorzuverurteilen.

Rückendeckung bekam der französische Filmstar von einer langjährigen Vertrauten: Vor Gericht nahm ihn Schauspielerin Fanny Ardant in Schutz. Die enge Freundin stand in mehreren Filmen mit Depardieu vor der Kamera. Ardant habe "nie eine Geste gesehen", die sie als schockierend empfunden habe.

Vorwurf der sexuellen Übergriffe am Filmset

Die mutmaßlichen Opfer vom Filmset widersprachen dieser Darstellung. Depardieu habe sich wie ein "wildes Tier" verhalten, so Bühnenbildernin Amelie K. Er habe sie "wie eine Krabbe" zwischen seine Schenkel geklemmt und dann am ganzen Körper berührt. Neben den beiden Klägerinnen sagten drei weitere Frauen vor Gericht aus. Auch sie warfen Depardieu sexuelle Belästigung am Filmset vor. Amelie K., eines der mutmaßlichen Opfer, berichtet: "Es ist schwer zu ertragen, wie die Verteidigung mit Verzögerungstaktiken versucht, Zeit zu gewinnen." Und weiter:

Es ist schwer zu ertragen, wie die Verteidigung Aussagen verfälscht und Dinge, die passiert sind, verdreht. Deshalb war ich sehr froh, hier auszusagen. „ Amelie K., mutmaßliches Opfer

Weitere Ermittlungen wegen mutmaßlicher Vergewaltigung

Die Anwältin von Amelie K. sprach von einem "frauenfeindlichen Klima", das an den Verhandlungstagen im Gerichtssaal geherrscht habe. Die Klägerinnen seien von der Seite Depardieus als "verrückt und hysterisch" abgestempelt worden. Ihnen seien "psychiatrische Probleme" nachgesagt worden. Im Prozess hatte der Strafverteidiger von Depardieu den Klägerinnen immer wieder vorgeworfen, alle Vorwürfe frei erfunden zu haben:

Wir erwarten, das Gérard Depardieu freigesprochen wird. „ Jérémie Assous, Anwalt von Depardieu

"Jeder muss verstehen, dass ein Freispruch nicht heißt, dass man damit sexuelle Übergriffe gutheißt. Im Gegenteil: Man kann nicht für sexuelle Übergriffe verurteilt werden, wenn die ganze Anklage auf einer Lügengeschichte beruht", so Jérémie Assous, Anwalt von Depardieu.

Für Depardieu ist der nun zu Ende gehende Prozess nur der Anfang. Die französische Justiz ermittelt noch in einem anderen Fall gegen ihn. Eine französische Schauspielerin hat eine mutmaßliche Vergewaltigung von 2018 zur Anzeige gebracht. Und auch in Spanien ist die Staatsanwaltschaft wegen desselben Tatbestands an einer Journalistin aktiv geworden. Der 76-Jährige weist alle Vorwürfe zurück.

MeToo im französischen Kino

Der Fall Depardieu ist der prominenteste Fall in einer Reihe von Missbrauchsvorwürfen in der französischen Kinobranche. Eine parlamentarische Untersuchungskommission hat in ihrem Abschlussbericht erst kürzlich sexuelle Übergriffe angeprangert, die in der Filmindustrie ständig und überall vorkämen. Spannend wird zu sehen sein, ob und wie beim diesjährigen Festival von Cannes Filmschaffende das Thema MeToo aktiv ansprechen. In den letzten Jahren gab es auf dem roten Teppich Protestaktionen.

Ganz unabhängig vom heutigen Urteil plant Schauspielerin Fanny Ardant bereits wieder Projekte mit Gérard Depardieu. Sie hat ihn für einen neuen Film angefragt.