Nach Missbrauchsvorwürfen: Depardieu sagt vor Gericht aus

Der französische Schauspielstar Gérard Depardieu hat in seinem ersten MeToo-Prozess den Gebrauch vulgärer Ausdrücke und das Anfassen einer Frau an der Hüfte eingeräumt, dabei aber einen sexuellen Charakter bestritten. "Ich wüsste nicht, warum ich Frauen befummeln und ihnen an den Busen oder den Po greifen sollte", sagte der 76-Jährige am Dienstag vor Gericht in Paris.

Depardieu bestreitet bösartige Absicht

Depardieu steht seit Montag in Paris vor Gericht. Zwei Frauen, eine Dekorateurin und eine Regieassistentin, werfen ihm vor, sie 2021 bei den Dreharbeiten zum Film "Les volets verts" (Die grünen Fensterläden) gegen ihren Willen an intimen Stellen angefasst zu haben. Zunächst ging es im Gericht um die Vorwürfe der Dekorateurin.

"Ich war wütend und es war heiß", gab Depardieu zu. Er habe die Frau angefasst, um nicht von der Kiste zu rutschen, auf der er gesessen habe. Er sei sauer gewesen, weil die Frau ein Gemälde, über das sie sich unterhalten hatten, ein schlechtes Bild genannt habe. Es sei aber keine Geste in böser Absicht gewesen.

Sie reagierte darauf nicht so, als ob ich über sie hergefallen wäre. „ Gérard Depardieu

Von den Anschuldigungen habe er erst später im Polizeigewahrsam gehört.

Gesundheitlich angeschlagen und gereizt

Auch während seiner Anhörung saß der Schauspieler auf einer Kiste. Seit mehr als 25 Jahren leidet er an Diabetes sowie an Cruralgie - einer schmerzhaften Nervenreizung im Oberschenkel - und Arthrose in der Lendenwirbelsäule. Zusätzlich musste er sich einer vierfachen Bypass-Operation am Herzen unterziehen. Beim Gehen stützte Depardieu sich im Gericht teils auf seinen Anwalt. Aus Gesundheitsgründen wurde der ursprünglich im Oktober angesetzte Prozesstermin verschoben.

"Mit 76 Jahren und 130 Kilo - glauben Sie wirklich, dass ich mir so etwas leisten würde?", antwortete Depardieu im Gerichtssaal etwas gereizt.

Ich fasse niemanden an, weder am Set noch anderswo. „ Gérard Depardieu

Klägerin hatte Angst um ihren Job

Die damalige Dekorateurin widersprach Depardieus Schilderung. Er habe sie mit seinen Beinen blockiert und an den Hüften umfasst. "Er hält mich fest, er ist sehr stark, er betatscht mich", schilderte die Klägerin. Sie habe noch Depardieus großes Gesicht vor Augen.

Auf die Frage des Richters, warum sie Depardieu erst drei Jahre später angezeigt habe, antwortete die Frau:

Ich wollte nicht darüber sprechen, ich habe mich erniedrigt gefühlt. „ Dekorateurin, Klägerin im Fall Gérard Depardieu

Sie habe zudem Angst um ihren Job gehabt. Ihre Anwältin hielt Depardieu anschließend vor, dass er sich selbst widerspreche - während der Ermittlungen hatte er noch bestritten, die Klägerin überhaupt angefasst zu haben.

Depardieu gibt vulgäre Ausdrücke zu

Zum Gebrauch vulgärer Ausdrücke sagte der Angeklagte: "Das sage ich ständig, auch zu mir selbst, ist doch lustig."

Gleichwohl räumte Depardieu ein, dass er mit seinem Verhalten in der Vergangenheit bereits angeeckt habe. "Man hat mir immer gesagt, ich hätte einen russischen Charakter, ich weiß nicht, ob es am Alkohol oder an der Vulgarität liegt", sagte der Schauspieler. Ein sexuelles Raubtier sei er aber nicht.

Depardieu: Etwa 20 Frauen werfen ihm Missbrauch vor

Depardieus Verteidiger Jérémie Assous fährt seit Beginn des Prozesses schwere Geschütze auf. Er will beweisen, dass die Anschuldigungen "völlig erfunden" seien und auf Lügen basieren. Am Vortag hatte er den Vorwurf erhoben, zahlreiche mögliche Entlastungszeugen seien nicht ausreichend befragt worden.

Es ist das erste Missbrauchsverfahren gegen den Schauspieler, der jahrzehntelang zu den bekanntesten und beliebtesten Schauspielern Frankreichs zählte. Insgesamt haben etwa 20 Frauen öffentlich Missbrauchsvorwürfe gegen Depardieu erhoben, davon zwei wegen Vergewaltigung.

In dem jetzigen Prozess drohen der Filmikone bis zu fünf Jahren Freiheitsentzug und 75.000 Euro Geldstrafe.

