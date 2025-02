Musikpreise: Das sind die Gewinner der Grammy Awards 2025

"A Bar Song (Tipsy), Mark Williams (Shaboozey)

"Birds of a Feather", Billie Eilish

"Die With a Smile", Lady Gaga und Bruno Mars

"Fortnight", Taylor Swift featuring Post Malone

"Good Luck, Babe!", Justin Tranter (Chappell Roan)

"Not Like Us", Kendrick Lamar

"Please Please Please", Sabrina Carpenter

"Texas Hold ’Em", Beyoncé