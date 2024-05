Nach Hochwasser: Jauch packt auf seinem Weingut mit an

Das schwere Hochwasser in Rheinland-Pfalz und dem Saarland hatte in der vergangenen Woche auch den Ort Kanzem an der Saar schwer getroffen. Nach Angaben des Landkreises mussten sogar Einwohner evakuiert werden. Ebenfalls betroffen: das Weingut von Othegraven von Moderator Günther Jauch und dessen Ehefrau Thea.