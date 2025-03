Schauspieler Hans Peter Korff gestorben

Er sei am Sonntag mit 82 Jahren gestorben, teilte die Chefin des Hörspiellabels Europa, Heikedine Körting, in Hamburg der Deutschen Presse-Agentur mit. Sie hatte noch kürzlich mit ihm zusammengearbeitet.

Korff gehörte zu den meistbeschäftigten Schauspielern in Deutschland und blieb bis ins hohe Alter aktiv. Der Hamburger war seit Mitte der 1960er Jahre in mehr als 160 verschiedenen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen.

Viele kennen ihn aus der Serie "Diese Drombuschs"

Dabei hätte aus dem Hamburger eigentlich ein Schriftsetzer wie sein Vater werden sollen, wie er 2012 in einem dpa-Interview zum 70. Geburtstag berichtete. "Ich machte in so einer fürchterlichen Klitsche eine Lehre", erinnerte sich Korff. "Das war in einem finsteren Loch - es war ein Grauen! Ich kann das gar nicht negativ genug beschreiben."