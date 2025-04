Heino plant Shows auf Mallorca: Caramba und Caracho am Ballermann

Mit 86 Jahren "top in Form"

"Er hat Lust auf Party und ist top in Form", sagte Manager Helmut Werner über den 86-jährigen Volksmusikstar. Geplant seien sechs Auftritte im "Bierkönig", der erste Ende Mai. Die Veranstalter auf der Partymeile hätten immer wieder versucht, den Barden zu verpflichten. Jetzt sei die Zeit reif, sagte Werner. Der erste Auftritt am Ballermann sei es für Heino aber nicht. In den 1980er Jahren habe er einmal Roy Black für einen Auftritt vertreten, so Werner.