Die Angst, nicht zu genügen: Das Hochstapler-Syndrom

... ist Psychologin, Psychotherapeutin, Autorin und Podcasterin mit eigener Praxis in Trier. Ihr Bestseller "Das Kind in dir muss Heimat finden" beschäftigt sich mit Kindheitsprägungen und wurde in über 30 Sprachen übersetzt. Stahl möchte mit ihrer Arbeit Menschen dazu ermutigen, sich mit ihrer eigenen Psyche zu beschäftigen.