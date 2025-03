Jennifer Grey wird 65: Mit "Dirty Dancing" zum Weltstar

Jennifer Grey hat mit "Dirty Dancing" eine Generation begeistert. An ihrem 65. Geburtstag denken die Fans vor allem an ihre Rolle "Baby", denn Grey und der Film gehören zusammen.

Mit "Dirty Dancing" wurde Jennifer Grey weltberühmt. Zu ihrem 65. Geburtstag schaut ZDFheute auf den Hype, der in den 1980er Jahren rund um den Film entstand. 26.03.2025 | 3:23 min

Zwei Kult-Filme hat Jennifer Grey gemacht: "Ferris macht blau" - der eher etwas intellektuelle Film, aber von der Wirkung her das, was man heute einen Blockbuster nennen würde - und "Dirty Dancing", die Liebesgeschichte mit allen Zutaten für einen Hype. Beide Filme haben eine ganze Generation geprägt. Insbesondere "Dirty Dancing" machte Grey über Nacht zum Superstar.

Die Begeisterung für "Dirty Dancing" war Ende der 1980er groß: Halb Deutschland wollte tanzen wie "Baby" und ihr Tanzlehrer "Johnny". Wahrscheinlich war auch halb Deutschland verknallt in "Baby" und damit in Jennifer Grey oder in "Johnny" - also in Patrick Swayze.

Ende der 1980er Jahre waren sie Superstars: Jennifer Grey und Patrick Swayze.

Jennifer Grey: Mit "Dirty Dancing" Karriere-Zenit überschritten

Grey und Swayze beschritten nach dem "Dirty Dancing"-Hype ganz unterschiedliche Wege. Patrick Swayze war in den Jahren bis zu seinem frühen Tod 2009 noch in ein paar Aufsehen erregenden Filmen zu sehen, wie "Ghost - Nachricht von Sam" oder "Gefährliche Brandung".

Jennifer Grey war rückblickend 1988, als "Dirty Dancing" in die Kinos kam, auf ihrem beruflichen Höhepunkt, Golden Globe-Nominierung inklusive. Aber dann kam nichts mehr, was auch nur annähernd an den "Dirty Dancing"-Erfolg heranreichte.

Auch nach "Dirty Dancing" steht Jennifer Grey noch vor der Kamera und im Rampenlicht. 2024 zeigte sie sich in London auf dem roten Teppich und präsentierte ihren Film "A Real Pain". Quelle: AP

Dreht Jennifer Grey bald einen neuen "Dirty Dancing"-Film?

Mag sein, dass es daran lag, dass sie sich einer Nasenkorrektur unterzog und sich damit Ihrer Unverwechselbarkeit beraubte. Zu dieser Operation soll sie damals ihre Mutter überredet haben - in der Hoffnung, dass so viele neue Rollenangebote kommen, erzählte Grey US-Medien.

Grey litt auch lange unter den Folgen eines schlimmen Autounfalls. Sie spielte dennoch in einigen Rollen. Zuletzt war Jennifer Grey in den Produktionen "A Real Pain" (2024) und "Wish You Were Here" zu sehen.

Immer wieder wurde spekuliert, ob Jennifer Grey einen neuen "Dirty Dancing"-Film drehen würde. "Ich kann über 'Dirty Dancing' nicht viel sagen, da ich keine Versprechungen machen möchte. Ich warte nur darauf, dass alles geklärt ist, denn es muss alles stimmen", sagte sie im Oktober 2024 zu "Variety". Dabei sollte sie allerdings wohl auch bedenken: Fortsetzungen sind selten so gut wie das Original.

Mit Material von dpa.