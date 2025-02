Autor Adler-Olsen hat Krebs: "Werde an Krankheit sterben"

Der dänische Erfolgsautor Jussi Adler-Olsen ("Erbarmen") ist unheilbar an Knochenmarkkrebs erkrankt. Das gab der 74-Jährige in einem Interview mit der Zeitung "Politiken" bekannt. "Mir geht es gut. Den Umständen entsprechend", sagte der Kopenhagener.

Also ich werde an dieser Krankheit sterben. Sie ist unheilbar. Bis auf Weiteres jedenfalls.

Einer der bekanntesten Bestsellerautoren Skandinaviens

Jussi Adler-Olsen zählt zu den großen Namen des Skandinavien-Krimis. Seine Romane um den Spezialermittler Carl Mørck vom Sonderdezernat Q der Polizei in Kopenhagen gelten als eine der erfolgreichsten Thriller-Reihen der vergangenen Jahre, gerade in Deutschland feierten sie große Erfolge. Die Werke wurden millionenfach verkauft, vielfach ausgezeichnet und mehrmals verfilmt. Erschienen sind sie in mehr als 40 Ländern.