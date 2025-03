Justin Biebers Imposter-Syndrom: Fühle mich wie ein Betrüger

Justin Bieber - der Kinderstar, dem alles zu viel wurde

Justin Bieber zerbricht fast - vor laufenden Kameras

Ist es die mediale Dauerpräsenz, die Bieber so sehr an sich selbst zweifeln lässt? Der Druck, immer das Beste von sich zeigen zu müssen? Die "Liebe" von Fans, die ihn in Wirklichkeit gar nicht kennen (können)? Das Dasein als Kinderstar?

Das Problem ist nur: Die Lösung ist dort nicht zu finden. Nur weil ich ganz viel Applaus bekomme, habe ich nicht ein gutes Gefühl in mir. Das heißt, die Kluft zwischen dem Applaus von außen und dem Gefühl, das ich in mir habe, kann immer größer werden.

Leben als Kinderstar: Negatives hinterlässt tiefere Spuren

2021 erzählte Justin Bieber in einem Interview mit "GQ", dass er als junger Mensch so viel gearbeitet habe, dass er dadurch traurig geworden sei. "Ich vermisste meine Freunde und ich vermisste Normalität." So hätte er seinen Ausweis versteckt, um sein Zuhause nicht verlassen zu müssen für einen Termin. Am Ende beichtete Bieber sein Manöver und reiste ab.