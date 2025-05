Karl Lagerfeld: Warum es kein Grab des Designers gibt

Sébastien Jondeau, jahrzehntelang Assistent von Karl Lagerfeld in Paris, verrät, was der deutsche Modeschöpfer über den Tod gedacht hat. "Er wollte sterben wie die Elefanten - einfach verschwinden", sagt der 50-Jährige in der neuen 3sat-Doku "Karl - Der Mann hinter der Maske", die seit Samstag (10.5.) online ist und am 24. Mai im Fernsehen kommt.