Katy Perrys Blitzbesuch im Weltall: "What a wonderful World"

3, 2, 1 - senkrecht startet die "New Shepard"-Rakete in den Himmel über der texanischen Wüste. Katy Perry ist an Bord dieser ersten zu 100 Prozent weiblichen Mission in die Schwerelosigkeit. Die Raumanzüge hat Lauren Sánchez designt - die Verlobte von Tech-Milliardär Jeff Bezos . Sie ist mit an Bord, Bezos hat sie persönlich zur Kapsel begleitet.