Umweltdelikt? Behörden-Ärger für Katy Perry nach Ibiza-Dreh

Ärger für Katy Perry in Spanien : Die Behörden ermitteln gegen das Team des US-Popstars (39, "Teenage Dream", "Dark Horse") wegen eines in einem Naturschutzgebiet auf Ibiza illegal gedrehten Musikvideos. Die Produzenten des Videos hätten keine Drehgenehmigung beantragt, teilte das Umweltministerium der Balearen in Palma (Mallorca) mit