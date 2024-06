In Großbritannien sind neue Geldscheine mit dem Konterfei von König Charles III. in Umlauf gegangen. Interessierte, die in den Besitz der neuen Scheine mit einem Wert von fünf, zehn, 20 oder 50 Pfund gelangen wollten, stellten sich am Mittwoch vor dem Hauptquartier der britischen Zentralbank in London und vor Postfilialen im ganzen Land an.