König Charles soll Ableger von gefälltem Berg-Ahorn bekommen

Großbritannien, Spaziergänger gehen am illegal gefällten Berg-Ahorn-Baum ("Sycamore Tree") am Hadrianswall in Northumberland vorbei (Archivbild).

Setzling soll in Park in Windsor gepflanzt werden

Die Kraft von Bäumen, Menschen zu berühren und zu trösten, liege auch in der Beständigkeit und Hoffnung, die sie repräsentierten, schrieb der Palast. Verwurzelt in der Gegenwart und gedeihend in der Gegenwart, werde ihre Saat in eine noch unbekannte Zukunft getragen.