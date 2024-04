König Charles' emotionale Rückkehr ins Rampenlicht

Der König ist wieder da - und wie! Charles III. ist seit seiner Krebsdiagnose im Februar zum ersten Mal wieder öffentlich aufgetreten. Für sein Comeback hat sich der Monarch einen passenden Anlass ausgesucht: Er besuchte gemeinsam mit Ehefrau Camilla das University College Hospital Macmilla Cancer Centre in London. Dort sprach König Charles mit Patienten und Patientinnen, die ihre Chemotherapie erhielten und mit dem Pflegepersonal.

Ein berührender Termin, befindet sich der 78-Jährige selbst noch in Behandlung. An welcher Krebsart Charles erkrankt ist, hat der Palast nie offiziell mitgeteilt. Wie am vergangenen Freitag mitgeteilt wurde, haben ihm seine Ärzte das grüne Licht für die Wiederaufnahme seiner öffentlichen Auftritte gegeben.