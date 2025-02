Papst Franziskus krank: Wie der Vatikan-Betrieb weiterläuft

Was jetzt möglich ist und was als nächstes folgen kann, ist relativ klar, aber nicht restlos geregelt.

Keine Stellvertretung für Kern von Papstamt

Dazu zählt der Grundsatz, dass es für den Kern des Papstamtes keine Stellvertretung gibt. Deshalb wurden zuletzt Bischofsernennungen oder die Bestätigung der ersten Regierungschefin im Vatikanstaat trotz ärztlicher Ruheverordnung für den Papst als aktuelle Entscheide publiziert. Es genügt eine einfache Paraphe - derzeit ein "F" -, um solche Akte in Kraft zu setzen.

Hätte er, wie sonst üblich, erst ein "nachsynodales Schreiben" angekündigt, wäre dies vielleicht in der aktuellen Krankheitsphase des Pontifikates versandet - denn niemand außer dem Papst dürfte es verfassen.

Anders ist es mit dem Heiligen Jahr: Seit die Eröffnungsbulle publiziert ist, läuft die Maschinerie. Pilgern, der Jubiläums-Ablass, die Gottesdienste - all das geht auch ohne Franziskus.

Aber es fehlt doch etwas Wesentliches: die persönliche Begegnung mit dem Nachfolger des Apostels Petrus, dem Bischof von Rom. Hier wäre selbst ein nur schweigend oder per Livestream anwesender Papst für die Teilnehmer ein Grund zum Jubeln.

Nummer Zwei im Vatikan kann außenpolitisch vertreten

Außenpolitisch kann die Nummer Zwei im Vatikan, Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin (70), den Papst vertreten, Grußworte schreiben und politische Reden halten; so auch zuletzt in Burkina Faso. Während der ersten vier Tage des päpstlichen Klinikaufenthalts war Parolin in Nordwestafrika und traf dort weltliche und religiöse Führer.