Nach 52 Jahren: Dänische Königin Margrethe II. will abdanken

Die dänische Königin Margrethe II. dankt am 14. Januar ab. Das kündigte die Monarchin am Sonntag in ihrer Neujahrsansprache an.

Die dänische Königin Margrethe II. will abdanken. Sie wolle am 14. Januar 2024 als Regentin zurücktreten, sagte die 83-Jährige bei ihrer im Fernsehen übertragenen Neujahrsansprache am Sonntagabend.

"In 14 Tagen werde ich 52 Jahre lang Königin von Dänemark sein. Eine so lange Zeit geht an keinem Menschen spurlos vorbei - auch nicht an mir", leitete Margrethe zum Schluss ihrer Rede den wohl wichtigsten Part ein.

Margrethes Rücken-OP regte Thronwechsel an

Sie erinnert an die Krankheiten, die sie jüngst überstanden hat. Im Februar musste sie sich einer Rückenoperation unterziehen. In dieser Zeit habe sie überlegt, ob es an der Zeit sei, die Verantwortung der jüngeren Generation zu überlassen.

Ich habe entschieden, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Am 14. Januar 2024 - 52 Jahre nachdem ich die Nachfolge meines geliebten Vaters angetreten habe - werde ich als Königin von Dänemark zurücktreten. Ich überlasse den Thron meinem Sohn Kronprinz Frederik. Königin Margrethe von Dänemark

Herzlicher Dank ans Volk und Hoffnung für das neue Königspaar

"Vielen Dank für die überwältigende Wärme und Unterstützung, die ich im Laufe der Jahre erhalten habe", fährt die Monarchin in ihrer Rede fort. Sie bedankte sich außerdem bei den Regierungen und Politikern, mit denen sie im Verlauf der Jahrzehnte zusammenarbeitete. Ein besonderer Dank richtete sie an das dänische Volk, das sie und ihre Familie "besonderen Anlässen, aber auch im Alltag mit liebevollen Worten und Gedanken umgeben hat".

Zum Schluss brachte sie die Hoffnung zur Geltung, dass "dem neuen Königspaar das gleiche Vertrauen und die gleiche Zuneigung entgegengebracht wird, die mir entgegengebracht wurde". Zum letzten Mal verabschiedete sich Margrethe in ihrer Neujahrsansprache mit den Worten: "Gott bewahre Dänemark. Gott segne euch alle."

Aus Kronprinz Frederik wird König Frederik X.

Am 14. Januar soll es nach Informationen des Büros der Premierministerin Mette Frederiksen eine Staatsratssitzung geben. Danach werde sie offiziell den Thronwechsel verkünden. Margrethe werde anschließend weiter den Titel "Ihre Majestät" tragen. Kronprinz Frederik wird zu König Frederik X.

Mit ihm bekommt Dänemark eine neue Königsfamilie. Frederik macht mit der Thronbesteigung seine Ehefrau Mary zur neuen Königin. Die gebürtige Australierin und ihr Gatte hatten sich 2000 bei den Olympischen Spielen in Sydney kennengelernt. 2004 läuteten die Hochzeitsglocken. Das Paar hat vier Kinder. Der älteste Sohn, Prinz Christian, feierte in diesem Oktober seinen 18. Geburtstag und wird der neue Kronprinz des Landes.

Schwieriges Verhältnis zwischen Margrethe und ihrem zweiten Sohn Joachim

Margrethe war bis zu dessen Tod 2018 mit dem gebürtigen Aristokraten Prinz Henrik verheiratet. Das Paar hat neben Frederik noch einen ein Jahr jüngeren Sohn, Prinz Joachim. Dieser lebt mit seiner zweiten Frau Marie und den beiden gemeinsamen Kindern in den USA. Außerdem hat Joachim zwei weitere Söhne aus erster Ehe mit Gräfin Alexandra.

2022 hatte Margrethe verkündet, dass ihren Enkeln von Joachims Seite die Prinzen- bzw. Prinzessinnentitel entzogen werden. Als Grund gab sie an, dass Titel nur noch von jenen getragen werden sollen, die das Königshaus offiziell repräsentieren. Ihr Sohn übte zunächst öffentlich Kritik an dieser Entscheidung.

Das Verhältnis von Joachim zur Königsfamilie gilt seit Jahren als angespannt. Auch die Beziehung mit seinem älteren Bruder soll nicht das beste sein. Es bleibt abzuwarten, ob er mit seiner Familie zum Thronwechsel anreist und welche Rolle er und seine Kinder einnehmen. Das Programm soll demnächst veröffentlicht werden.

