Müller-Westernhagen sagt zwei Konzerte wegen Krankheit ab

Der Sänger Marius Müller-Westernhagen sagt krankheitsbedingt seine Auftritte in Mönchengladbach und Coburg kurzfristig ab. "Leider müssen die ausverkauften Konzerte von Marius Müller-Westernhagen im Sparkassenpark in Mönchengladbach und auf dem Coburger Schlossplatz aufgrund einer Infektion des Künstlers abgesagt werden", hieß es am Dienstag in einem Instagram-Post auf der Seite des Sängers.