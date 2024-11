Norwegen: Wie konnte das mit Marius Borg Høiby: passieren?

Trotzdem treffe der Skandal "das Königshaus in einer sehr fragilen Lage". Der 87-jährige Monarch hat immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu schaffen. Kronprinzessin Mette-Marit leidet an einer unheilbaren Lungenkrankheit und fällt regelmäßig aus. Königstochter Märtha Louise ist nicht mehr Teil des Königshauses und sorgt mit ihrem Ehemann Durek Verrett in regelmäßigen Abständen für Negativschlagzeilen . Übrig bleibt der Kronprinz.