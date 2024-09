Kontaktverbot verletzt? Mette-Marits Sohn festgenommen

Hoiby war schon einmal am 4. August in Oslo festgenommen worden und am darauffolgenden Tag wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden. Nach Angaben der Polizei wurde ihm Körperverletzung und Sachbeschädigung vorgeworfen . Das Opfer war demnach eine Frau, die in einer Beziehung zu Hoiby stand. Die Behörden hatten nach eigenen Angaben "keine Informationen, dass das Opfer schwere Verletzungen erlitten hat".