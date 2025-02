"Buffy" und "Gossip-Girl": Michelle Trachtenberg ist tot

Michelle Trachtenberg ist in New York im Alter von 39 Jahren gestorben. Die Schauspielerin war aus Serien wie "Buffy" oder "Gossip Girl" bekannt. Die Todesursache wird ermittelt.

"Buffy"-Star wurde leblos in einer Wohnung in New York gefunden. Quelle: Imago

Die aus den Fernsehserien "Buffy - Im Bann der Dämonen" und "Gossip Girl" bekannte Schauspielerin Michelle Trachtenberg ist im Alter von 39 Jahren gestorben.

Wie das "New York Police Department" (NYPD) gegenüber ZDFheute mitteilte, gingen Beamte am Mittwochmorgen (Ortszeit) einem Notruf aus einem Wohngebäude in der Stadt nach. Dort sei eine 39-Jährige Frau bewusstlos, nicht ansprechbar, aufgefunden worden. Sie wurde als Michelle Trachtenberg identifiziert.

Sie sei noch vor Ort vom Rettungsdienst für tot erklärt worden.

NYPD: Keine Verdacht auf eine Straftat

Laut dem NYPD bestehe kein Verdacht auf eine Straftat. Die Todesursache werde von der Gerichtsmedizin ermittelt. Die Ermittlungen dauern noch an. Über ihren Tod berichtete zuerst die Zeitung "New York Post".

Trachtenberg spielte in "Buffy" und "Gossip Girl"

Trachtenberg war früh zum Kinderstar geworden. In der Nickelodeon-Serie "The Adventures of Pete and Pete" spielte sie die schrullige Freundin Nona F. Mecklenberg.

Als Erwachsene spielte sie drei Jahre lang Dawn Summers, die Schwester der gleichnamigen vampirjagenden Protagonistin von "Buffy", sowie die manipulative, berechnende Antagonistin Georgina Sparks in "Gossip Girl".

