Luke Mockridge sagt Tour-Auftakt ab

Am Wochenende hatte bereits der Fernsehsender Sat.1 das geplante neue TV-Quiz "Was ist in der Box?" aus dem Programm genommen . Die Aussagen von Mockridge entsprächen nicht den Werten des Senders, sagte ein Sprecher. Auch sein Management hat der Comedian verloren. Die Zusammenarbeit sei beendet worden, bestätigte die Agentur MTS Management in Münster.