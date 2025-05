Motörhead: Lemmy Kilmister als Statue in seiner Heimatstadt

Motörhead-Star Lemmy Kilmister wurde mit einer Statue in seiner Heimatstadt geehrt

Der britische Musiker Lemmy Kilmister von der Heavy-Metal-Band Motörhead ("Ace Of Spades", "Killed By Death") ist in seiner Heimstadt Stoke-on-Trent mit einem Denkmal geehrt worden. Die vom Bildhauer Andy Edwards entworfene Statue enthält laut der Zeitung "Stoke Sentinel" auch Asche der 2015 verstorbenen Rocklegende.