ESC-Star: Wie durchlebt Nemo den rasanten Aufstieg?

Nach dem Sieg beim Eurovision Song Contest ist es still um Nemo geworden. Jetzt ist der neue Song "Eurostar" erschienen. Wir haben Nemo in London getroffen.

Nemo: Ich habe den Song letzten Juli geschrieben, nach einer Fahrt von Paris nach London mit dem Eurostar. Der Zug rast mit gefühlt 100.000 km/h durch diesen Tunnel. Und irgendwie geht es mir auch so im Moment - es geht alles so schnell und es fühlt sich alles so speedy an.