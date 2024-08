Norwegen: Prinzessin Märtha Louise und ihr Schamane heiraten

Wie sehr war Norwegen erschüttert, als Kronprinz Haakon Mette-Marit heiraten wollte: Eine alleinerziehende Mutter, die ihr Studium abgebrochen hatte, als Kellnerin jobbte und in Osloer Drogenkreisen verkehrte! Sie entsprach so gar nicht der Wunschvorstellung des Königshauses und auch nicht der Bevölkerung. Die Zustimmungswerte zur Monarchie sackten in den Keller.