Stiftung streicht Udo Lindenbergs "Oberindianer"

1983 hatte Lindenberg mit seinem "Sonderzug nach Pankow" frech an "Oberindianer" DDR-Staatschef Erich Honecker appelliert, ihn in der DDR auftreten zu lassen. Der Hamburger Rocker singt in seinem Song unter anderem: "Ich muss da 'was klären, mit eurem Oberindianer. Ich bin ein Jodeltalent und will da spielen mit 'ner Band."