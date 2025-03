Oscars 2025: "Anora" und Co - das sind die Filmpreis-Gewinner

Die diesjährige Oscar-Verleihung sei wie eine "Comeback-Story der Branche" nach den verheerenden Waldbränden in Hollywood, berichtet ZDF-Korrespondent David Sauer aus Los Angeles.

Überraschungs-Sieger, turtelnde Stars, eine emotionale Rede und eine Hommage an den berühmtesten Agenten der Welt. Die Oscar-Nacht in Bildern.

Auch Hauptdarstellerin Mikey Madison wurde mit einem Oscar bedacht, ihrem ersten. Demi Moore, die als Favoritin gehandelt wurde, ging leer aus. "Anora" erzählt die Geschichte einer Stripperin, die sich in den Sohn eines russischen Oligarchen verliebt. In ihrer Dankesrede machte Madison deshalb auch auf die Sexarbeiterinnen-Community aufmerksam: "Ich werde sie weiterhin unterstützen und eine Verbündete sein."

Brody bester Hauptdarsteller

Adrien Brodys Rolle in "Der Brutalist" wirkt fast wie eine Fortsetzung seiner Darstellung des Wladyslaw Szpilman in "Der Pianist". Nachdem er 2003 für diese Rolle als jüngster Mann jemals in der Kategorie "bester Hauptdarsteller" einen Oscar gewonnen hatte, erhielt er nun seinen zweiten für die bewegende Darstellung von László Tóth – einem Immigranten und Architekten.