Autorin und Zeitzeugin Peggy Parnass mit 97 Jahren gestorben

Die Autorin, Kolumnistin, Schauspielerin und NS-Zeitzeugin Peggy Parnass ist tot. Sie sei am Morgen im Alter von 97 Jahren im Kreise von Freunden und Familie in ihrer Wahlheimat Hamburg gestorben, teilte ein Sprecher der Familie mit.

Parnass hatte sich vor allem mit ihren Gerichtsreportagen einen Namen gemacht, die zwischen 1970 und 1978 in der Zeitschrift "Konkret" erschienen und für die sie zahlreiche Auszeichnungen erhielt. Außerdem galt sie als Kämpferin gegen Ungerechtigkeit, Intoleranz und das Vergessen. Bis zuletzt engagierte sie sich politisch, weil "es der Selbstrespekt verlangt, den Versuch zu machen, etwas zu bewegen".

Eltern im Konzentrationslager ermordet

Ihr Vater, ein Jude polnischer Herkunft und ihre Mutter, eine Halbportugiesin, wurden von den Nationalsozialisten im Konzentrationslager Treblinka ermordet. 1939 wurde Parnass als Kind mit ihrem vierjährigen Bruder mit einem Kindertransport nach Stockholm gebracht, wo sie in verschiedenen Pflegefamilien lebte. Nach einem Studium in Stockholm, London und Paris kehrte sie in ihre Geburtsstadt zurück, wo sie als Sprachlehrerin, Filmkritikerin, Autorin und Schauspielerin arbeitete.