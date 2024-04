Die Pet Shop Boys bringen neues Album heraus

Zu Deutschland haben die Pet Shop Boys eine enge Verbindung. Einige ihrer Alben haben sie in den Berliner Hansa Studios aufgenommen. Auch auf dem neuen Album nehmen sie Bezug auf Deutschland: "The Schlager Hit Parade" ist eine ironische Beobachtung der Musiksendungen im Nachkriegsdeutschland. Tennant singt von "Glühwein, Wurst and Sauerkraut" und dem unterschwelligen Wunsch, die düstere Vergangenheit hinter sich zu lassen: "What happened never happened in the Schlager hit parade".