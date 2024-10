Peter Maffay: Zum 21. Mal an der Chartspitze - ein Rekord

Peter Maffay (75) ist auch mit dem Mitschnitt "We Love Rock 'n' Roll (Leipzig-Live-2024)" an die Spitze gestürmt. "Peter Maffay ist und bleibt der ewige Rekordhalter in den Offiziellen Deutschen Album-Charts, ermittelt von GfK Entertainment", teilten die Chartsermittler in Baden-Baden mit. "Der Rockstar landet seine mittlerweile 21. Nummer-eins-Platte und schraubt den Bestwert weiter nach oben." Außerdem platziere er sich zum 313. Mal in den Top 10, was ebenfalls unerreicht sei.