Peter Schilling: "Major Tom" als Torhymne für den Fußballfan

Zumal ich damals einen Vertrag bekommen habe von Global Records, die damals in Stuttgart waren. Und gleichzeitig den Vorvertrag vom VfB Stuttgart . Aber mir war klar: Fußball fängt an weh zu tun. Ich habe genau gespürt: Da gibt es Grenzen für mich. Ich hätte es vielleicht zu einem sehr guten Viert- oder Drittligaspieler gebracht. Aber wenn ich was mache, dann will ich in der 1. Liga spielen.