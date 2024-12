Angelina Jolie und Brad Pitt: Scheidung nach acht Jahren

"Brangelina" galt über viele Jahre als das Glamour-Paar Hollywoods schlechthin. Sie hatten sich am Set des Films "Mr. und Mrs. Smith" (2005) kennengelernt und gaben sich 2014 das Ja-Wort auf ihrem Weingut Château Miraval an der Côte d'Azur. Das Paar zählte zu den Top-Verdienern der Filmbranche in den USA und setzte sich weltweit für soziale und humanitäre Zwecke ein. Es bekam zusammen drei Kinder. Außerdem übernahm Pitt die Vaterrolle für Jolies drei Adoptivkinder.