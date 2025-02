SAG-Award für "Konklave": Rossellini mit Botschaft an Papst

Der Vatikan-Thriller "Konklave" wird immer mehr zum Oscar-Favoriten: Der Film des österreichisch-schweizerischen Regisseurs Edward Berger, der von Verrat und Intrigen bei der Wahl eines neuen Papstes handelt, erhielt am Sonntagabend in Los Angeles den Hauptpreis der US-Schauspielergewerkschaft SAG (Screen Actors Guild).

Rossellini wünscht Papst "rasche Genesung"

Fiennes sagte in seiner Dankesrede, die Auszeichnung würdige die "Gemeinschaft" und ihre "überragende Bedeutung für unsere Arbeit und für die Welt". Rossellini wünschte dem schwer kranken Papst Franziskus, der seit anderthalb Wochen in Rom in der Klinik liegt, eine "rasche Genesung".