Streit in den USA: Log Prinz Harry für sein Visum?

Die einflussreiche konservative Organisation Heritage Foundation will klären, ob der jüngere Sohn von König Charles III. in seinen Einwanderungsunterlagen über früheren Drogenkonsum log oder einen Promi-Bonus erhielt, um dauerhaft im Land bleiben zu können.

Nile Gardiner, Leiter des Margaret Thatcher Centers for Freedom der Heritage Foundation

Wir glauben, dass das amerikanische Volk ein Recht darauf hat, zu erfahren, ob Prinz Harry in seinem Antrag die Wahrheit gesagt hat.

Die Organisation argumentiert, es bestehe großes öffentliches Interesse daran, ob Harry während des Antragsverfahrens eine Vorzugsbehandlung erhielt, insbesondere nachdem er in seinen Memoiren "Reserve" 2023 seinen früheren Drogenkonsum bestätigt hatte.

Häufiger Probleme bei Einreise wegen Drogenkonsums

In dem Verfahren vor US-Bezirksrichter Carl Nichols geht es um die Umstände, unter denen Harry - der Herzog von Sussex und Sohn von König Charles III. - in die USA einreiste, als er und seine Frau Meghan 2020 nach Südkalifornien zogen. Die Heritage Foundation reichte eine Klage ein, nachdem das Ministerium für Heimatschutz ihren Antrag auf Freigabe von Harrys Unterlagen nach dem Informationsfreiheitsgesetz weitgehend abgelehnt hatte. Harry ist an dem Rechtsstreit nicht beteiligt.