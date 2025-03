US-Visum: Hat Prinz Harry Drogenkonsum angegeben?

Prinz Harry droht in den USA die Veröffentlichung seiner Visa-Dokumente. Ein Gericht ordnete nun die Veröffentlichung von Antragsdokumenten bis kommenden Dienstag an. Der Richter wies das Heimatschutzministerium der Nachrichtenagentur PA zufolge an, teils geschwärzte Versionen der Unterlagen zugänglich zu machen.