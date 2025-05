Die Szene ist vielen royalen Beobachtern noch lebhaft in Erinnerung. Bei einem öffentlichen Auftritt der Familie anlässlich einer Regatta streckte Prinzessin Charlotte der Menge die Zunge raus, statt freundlich zu winken. Fünf Jahre ist das mittlerweile her. Am 2. Mai feiert Charlotte ihren zehnten Geburtstag.