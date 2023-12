Anne nach Queen-Beerdigung: "Merkwürdig erleichtert"

Es ist das zweite Weihnachtsfest, das die Royal Family ohne ihr geliebtes Familienoberhaupt begehen wird. Am 8. September 2022 starb Queen Elizabeth II. in ihrem schottischen Schloss Balmoral und machte den "ewigen Thronfolger" Charles zum neuen König. Was bisher niemand wusste - welche Gedanken sich die 96-Jährige über ihren Tod und ihre Beerdigung machte.