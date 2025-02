Der Rapper blickt auf eine erfolgreiche Karriere zurück, jüngst veröffentlichte er sein letztes Album. In seiner Heimatstadt Frankfurt erzählt er von seinem veganen Lebenswandel.

Schon im Dezember zog Moses Pelham auf große Abschiedstour. Allein in seiner Heimatstadt spielte der Frankfurter neun ausverkaufte Shows - ein Zeichen dafür, wie sehr der Rapper und Musikproduzent der Stadt verbunden ist.

In Frankfurt schließt sich für ihn der Karriere-Kreis. Denn hier, wo er sich zuletzt Abend für Abend von seinen Fans verabschiedete, begann seine musikalische Laufbahn.

Vom Frankfurter Arbeiterviertel in die Charts

Schon als Teenager begeistert sich der Sohn eines amerikanischen Blues-Musikers und einer deutschen Versicherungsangestellten für die Kunstform Rap. Mit dem "Rödelheim Hartreim Projekt" und dessen Debütalbum "Direkt aus Rödelheim" brachte er nach ersten englischsprachigen Gehversuchen 1994 deutschsprachigen harten Rap in die Charts. Der damals 22-Jährige ebnete den Weg für die Musik, die später als Straßenrap bekannt wurde.

Wir blicken zurück und fragen im Interview: Was lief gut, was schlecht, und was nun, Moses P.?

13.12.2024 | 5:47 min