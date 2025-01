Holocaust-Leugner Richard Williamson ist tot

Weil Papst Benedikt XVI. (2005-2013) zeitgleich die Exkommunikation - also den Ausschluss aus der kirchlichen Gemeinschaft - von vier Bischöfen der Piusbruderschaft aufgehoben hatte, sah er sich mit dem öffentlichen Vorwurf konfrontiert, er habe einen Holocaust-Leugner begnadigt. Später entschuldigte sich der Papst in einem Brief an alle Bischöfe für sein ungeschicktes Verhalten.