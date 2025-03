Rolf Schimpf ist tot: Er war "Der Alte"

Keiner war länger "Der Alte": Rolf Schimpf spielte in 21 Jahren 222 Mal den Hauptkommissar Leo Kress in der ZDF-Krimireihe. (Archivbild)

Schimpf wurde 1924 in Berlin geboren. Seine Schauspielkarriere startete im Theater sowie in Fernsehfilmen. Hauptrollen in den Vorabendserien "Hafenkrankenhaus" (1968), "Ida Rogalski" (1970) und verschiedenen anderen TV-Serien machten ihn bekannt. Später spielte er auch im "Tatort".